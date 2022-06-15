أكدت أمانة عسير، إلزام جميع أعمال المقاولين مع الأمانة وبلديات المنطقة بالخضوع لاختبارات التربة والأسفلت والخرسانة؛ للتأكد من تطبيق المقاولين للمواصفات الفنية للبنية التحتية وضمان الجودة لتحقيق مستوى أعلى في تنفيذ الأعمال، من خلال اختبارات المختبر الهندسي في أبها، ولن تقبل أي اختبارات للمقاولين أجريت خارج مختبر الأمانة.أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، شدد على أن ضبط جودة الأعمال في تنفيذ جميع مشاريع الأمانة وبلديات المنطقة بمستوى عالٍ، هو هدف رئيسي تسعى الأمانة إلى تحقيقه عبر حزمة من الأعمال والإجراءات التي تطبقها لتحقيق مستويات متقدمة في أعمال التنفيذ وبناء شبكة طرق وشوارع ذات جودة عالية تسهم في تقليص أعمال وتكاليف الصيانة الدورية، إضافة إلى تطبيق المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية وتطبيق كود البناء السعودي، مشيراً إلى أهمية الأعمال الميدانية لفريق العمل ومواءمتها مع أعمال المختبر الفنية والهندسية للحصول على نتائج واقعية مع الاستفادة من التجارب الناجحة.