أكدت وزارة الموارد البشرية، أنه في حال وقوع مخالفة التحرش في بيئة العمل، فإنه يمكن إنشاء بلاغ تعدٍّ سلوكي عبر تطبيقها الإلكتروني لخدمات الوزارة.ونبّهت إلى أنه في حال إنشاء بلاغ التعدي السلوكي، ينبغي التحقق من تقديم شكوى لدى المنشأة خلال 5 أيام عمل من تاريخ وقوع التعدي، كما يجب إرفاق نموذج الشكوى المقدم للمنشأة.ووفقاً لتطبيق وزارة الموارد البشرية، فإن مخالفة التحرش تندرج تحت مخالفات التعديات السلوكية، مُعرّفة التحرش بأنه «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر».وشددت الوزارة على أنه في حال كان المعتدي صاحب العمل، فيتم تقديم الشكوى عن طريق الجهات القانونية المختصة (الشرطة).يذكر، أنه يمكن الإبلاغ من خلال تطبيق «الموارد البشرية» عن 3 مخالفات كحد أقصى في اليوم على منشآت مختلفة، إذ يتضمن التطبيق عدة تصنيفات رئيسية للمخالفات، هي: مخالفات نظام العمل، مخالفات التعديات السلوكية، مخالفات الإجراءات الاحترازية (للمنشآت، للأفراد)، مخالفات السلامة والصحة المهنية، مخالفات التوطين، فيما تشتمل مخالفات التعديات السلوكية على: المساعدة أو التستر على الإيذاء، التحرش (كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر)، عدم قيام المنشأة بالتحقيق أو إيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته، عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.