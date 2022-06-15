يسابقون الزمن، ويواصلون العمل ليل نهار، من أجل تهيئة المكان لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام. ورش عمل تحولت إلى خلايا نحل في مشعري منى وعرفات، الجميع يعمل للانتهاء من نصب المخيمات الجديدة لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، التي خصص فيها كرسي لكل حاج، وزودت بالتكييف وكافة الاحتياجات الضرورية، ووضع ممرات آمنة بينها يسلكها الحاج بكل يسر وسهولة.«عكاظ»، جالت في مخيمات المشاعر المقدسة في منى وعرفات، ورصدت ورشة عمل للكهرباء والطرق والجهات الأخرى ذات الاختصاص، الجميع يسرع الخطى قبل أن تلوح شمس عرفة، فمخيمات الحجاج شارفت على الظهور والاستخدام بعد أن شهدت أعمال تطوير بوضع سواتر جبسية على واجهاتها بمواد عازلة للحرارة وبأشكال جمالية، فيما رصفت المداخل والممرات، وأنشئت دورات مياه حديثة وزودت بمكيفات تستطيع مواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال موسم الحج.الجميع كان ولا يزال يعمل من أجل خدمة ضيوف الرحمن؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة التي بذلت الغالي والنفيس من أجل تيسير وتسهيل الحج لحجاج بيت الله الحرام.