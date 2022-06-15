تواصل الجهات المعنية بالمدينة المنورة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن، فقد شرعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف في تنفيذ 9 برامج رئيسية تتمحور حول تنظيم وإدارة الحشود والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة والبرامج الخدمية ومنظومة التشغيل والصيانة والخدمات المساندة، فيما كثّفت الأمانة خطة العمل الموسمية لتعزيز مستوى النظافة العامة وصحة البيئة ومتابعة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور الزائرين ومراكز خدمات الوقود على الطرق السريعة، وعملت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، في تنفيذ خطتها التشغيلية التي تتضمن تهيئة مراكز الاستقبال ومتابعة منظومة الخدمات السكنية للزوار، فيما باشر تجمع المدينة المنورة الصحي أعماله بكامل طاقته البشرية والفنية وتجهيزاته الطبية لتقديم خدماته الصحية لزوار المسجد النبوي قبل وبعد موسم الحج من خلال 19 مستشفى ومركزاً طبياً متخصصاً وبأكثر من 21 ألف موظف من الكادر الطبي والإداري، وأعد التجمع بإشراف مباشر من وزارة الصحة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خلال برامج علاجية ووقائية وإسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزاً عالياً وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات.وشهدت منافذ الدخول بمنطقة المدينة المنورة، تجهيز 3 مراكز للمراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى عيادة ضيوف خادم الحرمين الشريفين التي يتم تجهيزها في أحد الفنادق التي تخصص لاستقبال الضيوف، وقد دعمت مختلف المواقع بسيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات والتدخل السريع بتجهيز مراكز للخدمات الإسعافية على الطرق المحورية لمباشرة حالات الحوادث بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ووحدة قوات أمن الطرق والدفاع المدني، وتم تأمين الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، للمراكز الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية وحول سكن الحجاج والمنافذ وعلى الطرق الرئيسة، إضافة إلى نشر وسائل توعية صحية من خلال شاشات ولوحات وملصقات ومطويات توعوية، وتوفير الاحتياجات واللوازم المخبرية ووحدات الدم ومشتقاته ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الطرفية.