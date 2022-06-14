أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حمله توعوية إلكترونية وميدانية للتوعية بخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري تحت شعار (صيفنا على كيفنا) استهدف من خلالها الحجاج وأهالي وزوار المدينة المنورة.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع قدوم الحجاج إلى المدينة المنورة وما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يعمل فريق التوعية الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي على تنفيذ حملات ميدانية متزامنة في ساحات مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد سيد الشهداء ومنافذ قدوم الحجاج، وموقع مرتادي جادة قباء، والمراكز التجارية وممشى الهجرة بالإضافة الى الأماكن العامة.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بخطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس والطريقة الصحيحة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وطرق الوقاية من الإصابة بها، للمساهمة في تقليل عدد الإصابات والحفاظ على مستوى السوائل بالجسم وتجنب الإصابة بحروق الجلد وغيرها من المخاطر.