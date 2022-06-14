أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قرارا يقضي بتشكيل جهاز إشراف عام على تنفيذ خطتها الخاصة بموسم حج هذا العام يرتبط مباشرة بالأمين.

وتضمن القرار تشكيل 28 منطقة خدمات في المشاعر المقدسة، وتوزيعها جغرافيا لتغطي كامل المنطقة، حيث يكون منها (22) مركزا في مشعر منى، و(3) مراكز بمزدلفة، و(3) أخرى في عرفات، ليؤدي كل مركز من تلك المراكز مختلف الأعمال البلدية في حدود نطاقه والإشراف على جميع الأعمال التي تقدمها الأمانة عن قرب ومتابعة المباسط والإصحاح البيئي وأعمال النظافة ومراقبة الأسواق وغيرها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في جميع أماكن تواجدهم، إذ تم تشكيل رؤساء لمناطق الخدمات تلك، إضافة إلى مساعديهم وذلك في إطار الحرص على تهيئة الأوضاع مبكراً لضمان نجاح أعمال الموسم.

كما انتهت الأمانة من استكمال تجهيزات مقرات مراكز الخدمات ودعمها بالقيادات والأفراد اللازمين لمتابعة كافة الخدمات البلدية كالنظافة ومراقبة الأسواق بكل منطقة، والتنسيق مع مع الإدارات المختصة بالأمانة والجهات والإدارات الأخرى لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال. وأكد أمين العاصمة المقدسة في قراره على أهمية متابعة أعمال هذه المراكز أولاً بأول ورفع تقارير أسبوعية، إضافة إلى رفع تقرير ختامي بعد نهاية الموسم عن جميع ما قام به المركز من الإنجازات والملاحظات والمرئيات التي تساهم في رفع مستوى الأداء في المواسم القادمة وتلافي ما قد يحدث من سلبيات.