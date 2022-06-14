تنسيق صحي بين السعودية وموريتانيا لتعزيز التعاون وبناء القدرات

ناقش وزير الصحة فهد الجلاجل بمكتبه في الوزارة مع وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث وزير الصحة السعودي ونظيره الموريتاني سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات في التخصصات المطلوبة، وتعزيز الخبرات لعدد من الأطباء المتخصصين الموريتانيين، وإمكانية استفادة وزارة الصحة الموريتانية من تجربة المستشفى الافتراضي وخدماته.

عقب ذلك، تجول الوزير الموريتاني في مستشفى الصحة الافتراضي وزيارة مركز القيادة والتحكم.