بدأت أمانة عسير مطلع الأسبوع الحالي حملة واسعة لضبط كافة مخالفات البناء في المواقع الإنشائية وخصوصا مخالفات التشوين، وذلك ضمن جهود الأمانة لمكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن أعمال الحملة شملت المباني السكنية والتجارية والمستودعات، وذلك بهدف الحد من مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، فيما رصدت الفرق الرقابية عددا من المخالفات منها التعدي على الممرات والطرقات ومضايقة المارة بترك مخلفات البناء، وعدم إزالة العوائق والتجاوزات التي تمثل اعتداء على حقوق المارة، وسجلت تلك المخالفات بعد أكثر من 150 جولة رقابية نفذت على مدار 3 أيام منذ بداية الحملة.

وبين بأن تلك التجاوزات تُعد مخالفة صريحة توجب العقوبات المنصوص عليها نظاماً، وتأتي الحملة التي تنفذها الأمانة تماشياً مع التعليمات التي تنص بإزالة تلك التجاوزات والعوائق المخالفة، داعياً الجميع إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات، حفاظا على راحة السكان، وتوفير بيئة عمل آمنة، والتقيد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوزها.