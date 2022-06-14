دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم (الثلاثاء) 4 مشاريع حكومية لدعم الأمن في محافظة سقطرى.وتضمنت المشاريع الـ4 التي أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وافتتحها مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة سقطرى المهندس طارق الزايدي ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد السقطري، مشروع إنشاء مركز شرطة قلنسية والذي يستفيد منه 18.580 مستفيدا، ومشروع إنشاء مركز شرطة مومي والذي يستفيد منه 17.980 مستفيدا، ومشروع إنشاء مركز النجدة ليستفيد منه 18.580 مستفيدا، ومشروع إنشاء مركز جوه والذي يستفيد منه 17.998 مستفيدا.وثمّن وكيل محافظة سقطرى صالح السقطري دور السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ودعمها المستمر والمتواصل من خلال إنشاء المشاريع التنموية والخدمية لأهالي المحافظة والتي شملت مشاريع تعزيز القدرات الحكومية اليمنية، وكذلك المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، معبراً عن سعادته بتدشين المراكز الأمنية والتي سيكون لها دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.وتأتي ضمن (207) مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.