أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تحديث إجراءات سفر المواطنين السعوديين إلى البحرين عبر الجسر، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت المؤسسة أن تحديث إجراءات سفر السعوديين عبر الجسر على 3 فئات، إذ يشترط لفئة «البالغين» تلقي ثلاث جرعات من لقاح «كوفيد-19»، وأن تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح «كوفيد-19» ثمانية أشهر بدلا من 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

أما فئة «أقل من 16 عاما»، فيشترط تلقيهم جرعتين من لقاح «كوفيد-19»، أما فئة «أقل من 12 عاما» فيشترط الحصول على بوليصة تأمين ضد «كوفيد-19».