عاد الفنان د.عبدالله رشاد للغناء من مسرح البحر الأحمر، أمس الأول (الأحد)، وذلك ضمن حفلات موسم جدة، وافتتح الحفل بأغنيته «عاش من شافك».

كما عبر خلال الحفل عن اشتياقه للقاء جمهوره بعد غيابه عن الحفلات طوال السنوات الماضية، إذ غنى «كان ودي نلتقي» «استاذ عشق وفلسفة» «الليل أبو الأسرار» «الخيزرانه» وودعهم بأغنية «لين نتلاقى»، واعداً الجمهور بتقديم أغنية للمنتخب الوطني قريباً.

وفي الوصلة الثانية من الحفل قدم الفنان طلال سلامة مجموعة من أشهر أغانيه مثل «راضيناك» «في سحابة» «مجبور» «رقيق المشاعر» «ياغايبة» وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور في ليلة طربية امتدت إلى ما بعد منتصف الليل.