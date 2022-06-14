أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1152 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 864 حالة ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 780,135 حالة، من بينها 9605 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 91 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 761,354 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9176 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.