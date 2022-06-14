استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، اليوم (الثلاثاء)، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالجوف بسام بن ذياب الدرعان.

واطلع أمير الجوف على تقرير عن إنجازات «هدف» بالمنطقة للفترة الماضية، مستمعاً لشرح من مدير الفرع بالجوف عن برامج ومشروعات ومبادرات «هدف» لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد المنظمين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة.

ونوه بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

من جانبه أعرب الدرعان عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف لمتابعته الدائمة والحرص على توفير فرص العمل ودعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.