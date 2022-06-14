رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، مؤكداً الجهود والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وما أسهمت فيه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مشيداً بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية الذين عملوا بكل احترافية واقتدار مع هذه الجائحة.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي، أمس (الإثنين)، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتطرق أمير تبوك في حديثه للمواطنين خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.