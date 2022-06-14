استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، أمس، مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالعزيز الدوسري، بمناسبة انتهاء عمله في المنطقة.وقدم شكره للدوسري نظير جهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالمنطقة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في محطة عمله القادمة.وعبر مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة، عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه لأعمال الفرع.