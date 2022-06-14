دشّن مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة نظام الرعاية العاجلة بمركز صحي أبحر الشمالية، لاستقبال الحالات الطارئة الباردة بدلاً من استقبالها بقسم الطوارئ في المجمع، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.ويهدف تدشين نظام الرعاية العاجلة في مركز صحي أبحر الشمالية إلى تمكين مرضى الحالات المرضية الطارئة الباردة من سهولة الوصول للخدمة الطبية بشكل أسرع، دون تأخير على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.