وصل إلى مكة المكرمة أمس الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، القادمين من جمهورية تركيا يضم 290 حاجا.وأشاد القنصل العام للجمهورية التركية بجدة ميتا زعيم أوغلو بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من حكومة المملكة لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وأمان، مشيرًا إلى الخدمات والمشاريع النوعية التي تشهدها عامًا بعد عام مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر.من جهة ثانية، اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة 195 شركة ومؤسسة لتقديم خدمات الإعاشة خلال موسم الحج.وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن الأمانة أهلت عددا من الشركات الكبرى وذات الإمكانيات العالية في مجال التغذية، مشيرا إلى أن المجال لا يزال متاحاً لاستقبال المزيد من طلبات متعهدي الإعاشة الراغبين في تقديم خدماتهم خلال الموسم، بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين لهذا العام، لضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصة.وأضاف، أعدت الأمانة برنامجاً لمتابعة مقدمي خدمات الإعاشة والتغذية بالحج حسب معايير واشتراطات التأهيل والتصنيف المعتمدة، وتحديد طاقاتهم التشغيلية، كما شكلت عدداً من الفرق الميدانية للرقابة على منظومة الإعاشة، حيث يبلغ عدد الكوادر البشرية المخصصة لهذه المهمة (101) موظف ما بين مراقبين وفنيين وأخصائيي مختبر.من جهة ثانية، وسط منظومة من الخدمات استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أكثر من 70 ألف حاج من جميع أنحاء العالم، بينهم 1500 حاج من إيران، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي، الذي أكد لـ«عكاظ» توفير وتسهيل جميع الخدمات للحجاج.