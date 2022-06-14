في تطور جديد، أعلن وزير روسي أن بلاده «جاءت إلى أوكرانيا للبقاء للأبد». ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أمس (الإثنين) عن وزير التعليم سيرجي كرافتسوف قوله: «إن روسيا جاءت للبقاء للأبد».وفي تصريحات نقلتها قناة «آر تي» الروسية الحكومية، تعهد الوزير خلال زيارة مدينة ميليتوبول بمنطقة زابارويجيا بتطهير المناهج الدراسية من المواد المناهضة لروسيا، وأضاف أن تعليم اللغة الأوكرانية سيستمر. واعتبر كرافتسوف أن النظام في كييف كان يثير مشاعر مناهضة لروسيا، في دعاية فعلية للنازية والفاشية.ولا تزال منطقة زاباروجيا تحت السيطرة الأوكرانية بشكل جزئي رغم أكثر من 3 أشهر من المعارك الشرسة، غير أن إقليم خيرسون المجاور أصبح تحت السيطرة الروسية تماما.ويسعى الجيش الروسي إلى تحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا، فيما تواصل كييف المقاومة بدعم غربي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير تمركز للقوات الأجنبية في أوكرانيا وعدد كبير من الأسلحة الأمريكية. وأقرت رئاسة الأركان الأوكرانية بأن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك المدينة الإستراتيجية في شرق البلاد التي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.