طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة، والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.واتخذ المجلس قراره عقب ما قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك خلال عقد المجلس جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة.وافق المجلس على مشروع نظام الشركات بعد استماع المجلس لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار المتضمن رأيها وتوصياتها حيال المشروع أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.كما وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق. وأصدر المجلس أمس، قراره بشأن عدد من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة.ووافق المجلس على تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1442/‏‏1443هـ.وأكد المجلس في قراره تمكين الهيئة السعودية للملكية الفكرية من إيراداتها المالية؛ بنسبة تضمن تمويل برامجها الإستراتيجية، وتحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية.وناقش مجلس الشورى تقريراً قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/‏‏1443هـ،ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات اجتماعية، واقتصادية مشتركة بالمناطق المجاورة للمحميات الطبيعية القائمة والمقترحة.وناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442/‏‏1443هـ.وناقش المجلس تقريراً آخر للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/‏‏1443هـ.