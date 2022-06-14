توّج وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، بطلي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، التي اختتمت منافساتها مساء أمس (الاثنين) على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وحقق المركز الأول لفئة 15 عاماً فريق متوسطة الفرسان من منطقة الرياض، بعد أن كسب المباراة النهائية أمام نظيره فريق متوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية، ونال كأس البطولة وجائزة مالية قدرها مليون ريال، فيما حصل فريق متوسطة تحفيظ القرآن على المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال، فيما جاء في المركز الثالث فريق متوسطة صهيب الرومي من محافظة الأحساء ونال جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، تلاه في المركز الرابع فريق متوسطة سيبويه من منطقة القصيم وحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وحقق المركز الأول لفئة 18 عاماً فريق ثانوية الرازي من محافظة جدة بعد فوزه على نظيره فريق ثانوية طيبة من محافظة الزلفي وتوج بكأس البطولة وبجائزة مالية قدرها مليون ريال، بينما نال فريق ثانوية طيبة المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث فريق ثانوية بن حميد من منطقة القصيم وحصل على جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، يليه في المركز الرابع فريق ثانوية القيصومة من محافظة حفر الباطن محققاً جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وتم تتويج اللاعبين فئة 15 عاماً، حيث حصل حمد غازي العسيري من المنطقة الشرقية على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، ونال صابر بخيت من المنطقة الشرقية جائزة هداف البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حقق إبراهيم العبود من الأحساء جائزة أفضل حارس في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال.

وفي فئة 18 عاماً، حصل أحمد البداح من الزلفي على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، ونال ثامر الخيبري من جدة جائزة هداف البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حقق فارس افندي من الزلفي جائزة أفضل حارس في البطولة ومبلغ 10 آلاف ريال.

ويُعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالبا يمثلون 15476 فريقاً من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.