عقدت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة اللقاء الأول لأعضاء لجنة حصر رواد الإعلام بالمنطقة، بمبنى جمعية دار رعاية الأيتام (كهاتين). والتقى مدير الفرع عماد الصاعدي باللجان المشاركة في مبادرة تكريم الرعيل الأول للصحفيين والإعلاميين بمنطقة المدينة المنورة، بحضور أعضاء لجنة الحصر مدير مكتب «عكاظ» بالمدينة سامي المغامسي ورئيس تحرير صحيفة «إخباريات» منصور الجريشي والمذيع في «إذاعة نداء الإسلام» عبدالله عبيد الله عطاء والمحرر الصحفي بصحيفة «عكاظ» محمد الوسمي والمذيعة في قناة «الإخبارية» فدوى المطبقاني ومنسقة المبادرة أمينة فلاتة، ومديرة لجنة العضويات أميرة المغامسي، ومن لجنة التصوير بدر الحازمي ومحمد قاسم، ولجنة الإنتاج المرئي أحمد مبارك، ومنسقة الجهات الإعلامية رغد السحيمي، ومن المركز الإعلامي سلطان حلمي ومن سكرتارية الفرع ميادة مدني وحنان الجهني.

وأكد الصاعدي أن المبادرة من أهم المبادرات التي ينفذها الفرع لتكريم الرعيل الأول من الصحفيين والإعلاميين، مشيداً بالمسؤولية المناطة بلجنة الحصر، إذ تم اختيارها بعناية فائقة؛ لتميزها بالخبرة الكبيرة والمهنية العالية في الصحافة والإعلام، مشدداً على أهمية الدقة والموضوعية في حصر الأسماء، مضيفاً أن اللجنة وضعت آلية محددة وواضحة في اجتماعها الأول وحصرت الكثير من الأسماء تجاوزت (١٣٠) اسماً ممن عملوا في مجال الصحافة والإعلام.

وبيّن الصاعدي أن الجميع يستحق التكريم في هذه المرحلة الأولية من الحصر، وأن العدد المستهدف لكل فترة (٣٠) رائداً من الرواد وأن منطقة المدينة ومحافظاتها زاخرة برواد الصحافة والإعلام ممن أمضوا عقودا طويلة في بلاطها.