أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه في إحدى المنشآت، فقد باشر فريق الرقابة الميدانية بالوزارة الحالة للتحقق من صحة المعلومات ومتابعة الحيثيات.

وأوضح متحدث الوزارة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين)، أن ذلك الإجراء يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفات تثبت لفريق الرقابة الميدانية بالوزارة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يعمل بوظيفة حارس أمن يشتكي من عدم تسلم رواتبه.