دشن الرئيس العام التنفيذي المكلف لتجمع مكة الصحي الدكتور حاتم العُمري بمستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة مركز كبار السن وأمراض الشيخوخة بحضور مدير عام الرعاية الصحية المنزلية وطب الشيخوخة بوزارة الصحة د. وليد الكريدي والمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عاهد عقيل.

ويعتبر المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة وذلك من أجل تقديم المشورات العلاجية والوقائية اللازمة لكبار السن، إذ يركز على تقييم حالات كبار السن من عمر ٦٥ سنة فما فوق لتقييم وتشخيص الحالات المرضية المتعلقة بصحة كبار السن والشيخوخة مثل الضعف الإدراكي وضعف الذاكرة والتدهور الوظيفي والإفراط الدوائي وما إلى ذلك، إضافة إلى تقديم العلاج المناسب للحالة الطبية، ويقدم المركز أيضا خدمات الرعاية المنزلية للحالات المناسبة التي تنطبق عليها الشروط.

ويعد المركز ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث والذي يهدف إلى تعزيز الصحة عن طريق الوقاية والعلاج من الأمراض والإعاقات لدى كبار السن.

من جهة أخرى اطلع الدكتور العُمري على الخدمات التي أطلقتها الإدارة التنفيذية للعمليات ممثلة بإدارة خدمات الضيف والتي جمعت عدة خدمات في موقع واحد لتسهيل رحلة المستفيد بحيث يقدم موقع واحد عدة خدمات من بينها طباعة ورفع التقارير، والتنسيق الطبي وأهلية العلاج، وإدارة الأسرة ومكتب الدخول، وحجز مواعيد العيادات الخارجية، وفتح ملف طبي، واستقبال إحالات العيادات الخارجية، وكذلك حجز مواعيد اللجان الطبية.