التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم (الإثنين)، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان توماس نيكلاسون، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وأكد آل الشيخ أن المملكة تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف واحترام جميع البشر، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، وتصحيح المسار الدعوي وتجديد فهم الخطاب الديني، ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتحسين الصورة المشوهة والمغلوطة عن الإسلام.

من جانبه، ثمن سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه جهود المملكة وقيادتها للعالم الإسلامي في نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، وتعزيز الجهود في هذا المجال.