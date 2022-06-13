استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين) مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل أبو سباع، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للفرع.

ورحّب أمير القصيم بآل أبو سباع، متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة الفرع، موجهاً بتقديم جميع التسهيلات للمراجعين والحرص على راحتهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، مشيراً إلى أهمية دور فرع الوزارة للمشاركة في التنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، عبر آل أبو سباع عن شكره وامتنانه لأمير القصيم على توجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له في النهوض لتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين.