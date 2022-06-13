أقر مجلس الشورى بالإجماع، مشروع تعزيز موارد صندوق النفقة، واستكمال ضم الفئات المندرجة ضمن المؤهلين، وتوسيع دائرة المستفيدين من الصندوق. وصوت المجلس على التعديلات والملاحظات الواردة على التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442 /‏ 1443هـ. وناقش في جلسته الاعتيادية التاسعة، من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم (الإثنين) نظام الشركات والمؤسسات الصحية، مؤكداً حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، إضافة لتسهيل آليات جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بأقل التكاليف خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر ذات الصلة.