دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم «حملة شفاء» لنشر الوعي بعلاج الإدمان.

واستمع أمير الجوف خلال التدشين لشرح من مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء حسين بن ملفي القحطاني حول أهداف الحملة من خلال التعريف بالرقم الموحد للمركز الوطني لاستشارات الإدمان والمعني بتلقي طلبات العلاج على الرقم «1955» التابع للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والذي يتعامل مع الحالة بكل سرية مع ضمان حقوق المستفيد وإعفائه من العقاب في حال طلب العلاج من تلقاء نفسه أو عن طريق أحد ذويه.

وأكد أمير الجوف أهمية التعاون من قبل جميع الجهات الأمنية والمواطنين والمقيمين من خلال تكاتف وتضافر الجهود في مكافحة المخدرات وحماية أبناء الوطن من هذه الآفات والسموم، مثمنا الجهود التي يبذلونها رجال مكافحة المخدرات لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع، ودورهم الفعّال في الجانب الوقائي والميداني.

من جانبه نوه اللواء القحطاني باهتمام ومتابعة ودعم أمير الجوف الكبير لمهمات وواجبات إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة وفروعها بما يكفل محاربة المخدرات بأنواعها والقضاء عليها للحفاظ على سلامة أبناء الوطن.