بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا روبرت غولوب، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده.

وأعرب الملك سلمان ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا روبرت غولوب، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.