حددت شركة الصحة القابضة؛ وهي الشركة المساهمة السعودية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، المملوكة بالكامل للدولة 19 غرضاً للشركة في العمل داخل المملكة، وذلك بحسب نظامها الجديد؛ للقيام بالأنشطة البحثية الطبية، واستثمارها تجارياً، إضافة لتملك المرافق والمنشآت والمباني الصحية وبنائها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وتطويرها، وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساندة -لحسابها أو لحساب الغير- والقيام بجميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتطويرها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها وبحسب النظام الأساسي لشركة الصحة القابضة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منه تستعد الشركة الاستحواذ على 19 غرضاً رئيسياً بداية من صدور النظام، وهي: شراء الأصول المادية والمعنوية وامتلاكها وتأجيرها واستئجارها، والقيام بجميع أنواع الاستثمار الخاصة بها، القيام بالأنشطة البحثية، واستثمارها تجارياً، تأهيل الكوادر الصحية والمساندة وتدريبها وتطويرها، إعداد الدراسات الاستراتيجية التطويرية للقطاع الصحي، وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات العلاقة بأغراضها.