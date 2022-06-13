حذرت المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم من مخالفة نظام البيئة الجديد، الذي يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، وأكدت أن حيازة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض هي مخالفة صريحة للنظام وجسيمة، وتستوجب إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، موضحة أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات مهددة بالانقراض تصل إلى غرامة 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى العقوبتين.وأضافت: بحسب النظام لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي إلا بعد الحصول على ترخيص بحسب ما حددته اللوائح والأنظمة، مبينة أن المادة 13، ووفق الفصل الخامس، حظرت الاتجار بالكائنات الفطرية أو العبور بها خارج الحدود، أو استخراجها ومشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو وضع أي منها في مكان متحكم فيه أو استخدامها في تقديم العروض دون الحصول على تصريح. مضيفة أنه يحظر أيضا قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، مشيرة إلى أنه يستثنى قتلها في حالات محددة وفقاً لما بينته اللوائح، وكذلك يحظر صيدها، إلا أنواعاً محددة منها بعد الحصول على ترخيص، ويكون الصيد في أماكن وأوقات تحددها الجهات المختصة.وكانت شرطة منطقة الرياض أعلنت ضبط مواطن في الرياض لحيازته 3 أسود داخل استراحته، جاء بناء على بلاغ تلقاه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.