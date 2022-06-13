نظمت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، ورشة عمل بعنوان (المخاطر المالية لتداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة)، بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة تضم (وزارة الداخلية، وزارة الاستثمار، النيابة العامة، البنك المركزي السعودي، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للأوقاف، المديرية العامة للمباحث).

وتأتي الورشة في إطار تعزيز ورفع مستوى التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وعرّفت وزارة التجارة الأحجار الكريمة بكونها أحجارا طبيعية تستخرج من باطن الأرض، كالألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي.

وعرّفت المعادن الثمينة بأنها هي الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة.