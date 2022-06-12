افتتح الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر، اليوم، النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في العاصمة الرياض.

وأوضح العبدالقادر خلال كلمته في الحفل أن حجم الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة بلغ 56 مليار ريال بحسب احصاءات اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى زيادة النمو في هذا القطاع، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط.

ونوه إلى أن اتحاد الغرف يولي اهتماما كبيرا بالامتياز التجاري لما له اهمية اقتصادية كبرى، مفيداً أن المجلس يعتزم انشاء نسخة من المعرض في العديد من مدن المملكة خلال الفترة المقبلة.

ويشهد قطاع الامتياز التجاري في المملكة نموا وتطورا كبيرا، وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده اهتماما بهذا القطاع، إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودي وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة.