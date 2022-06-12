ضبطت فرق المراقبة التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير، مركبة محملة بـ50 كيساً من الفحم المحلي في محايل عسير ما يعد مخالفة لنظام حماية البيئة، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمصادرة الفحم، ومخالفة قائد المركبة.

وكانت فرق المراقبة قد ضبطت في وقت سابق، مركبة بها أطنان من الحطب المحلي في تنومة، وتم التعامل معها وفق النظام. من جهة أخرى، وبناء على بلاغ مواطن، تم الكشف عن وجود كميات كبيرة من الحطب في أجزاء متفرقة من سفوح جبل مدى بقرية حوية، حيث تقوم عمالة مجهولة بقطع الأشجار الخضراء، وإنزالها من الجبل على ظهور الحمير، وجار العمل على استعادة الحطب، والبحث عن المتسبب في هذه الجريمة بحق البيئة.