اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد 28 مدرسة للطفولة المبكرة المهيأة للتطبيق والمدارس المغذية لها للعام الدراسي الجديد 1444، مؤكداً على تهيئة المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتجهيزها بما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوافرة بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

وبلغ عدد المدارس المعتمدة للطفولة المبكرة في حائل المدينة 11 مدرسة، وفي محافظة سميراء مدرستان، ومحافظة موقق مدرستان، ومحافظة السليمي مدرستان، ومحافظة الغزالة مدرستان، ومحافظة الحائط 5 مدارس، ومحافظة بقعاء 3 مدارس.

ويأتي تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.