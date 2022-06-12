فيصل بن سلمان يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وخلال اللقاء اطّلع أمير المنطقة على عرض موجز عن المؤتمر الوطني الثامن للجودة الذي استضافته المدينة المنورة، وأبرز النتائج والتوصيات التي صدرت عنه، كما استمع إلى شرح عن جهود الهيئة في تطوير منظومة المواصفات والمطابقة والقياس وتعزيز سلامة المنتجات.

وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بدور الهيئة في السعي لتحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، وتعزيز ثقافة الجودة لدى الفرد والمجتمع، والمساهمة في تحسين أداء الأعمال وقيادة التغيير والتحول على المستوى الوطني.

من جهته، قدّم محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عظيم الشكر والامتنان لأمير منطقة المدينة المنورة على الدعم والتمكين والرعاية لأعمال المؤتمر الوطني الثامن للجودة واهتمامه بشؤون الجودة للارتقاء بالخدمات بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية.