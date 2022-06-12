وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بتفعيل منصة إلكترونية لرصد وتلقي ملاحظات السلامة المرورية في الطرقات والميادين التي ترد من المواطنين ومعالجتها من قبل الجهات المعنية.

ويأتي توجيه أمير القصيم حرصا على سلامة مستخدمي الطرقات وقائدي المركبات، ورصد وتصوير الملاحظات والرفع بها عبر المنصة الإلكترونية، لتتم معالجتها من قبل الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الأرواح وقائدي المركبات والحد من مسببات الحوادث المرورية وتمكين المواطنين من المشاركة في المحافظة على السلامة المرورية.

وأكد أمير القصيم تشكيل فريق عمل من إمارة المنطقة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة للإشراف على المنصة الإلكترونية واستقبال جميع الملاحظات وفقاً للأدوار المنوطة بها.