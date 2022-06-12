بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ تطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها الجهات لمواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا».

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة سيكون خلال موسم حج هذا العام، خوفاً من إمكانية تفشي الفايروس الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة استعدت لموسم الحج بحزمة إجراءات، من خلال خطة الموسم التي تضمّنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة، لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريا ومخبريا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، لافتًا إلى تجهيز سبع فرق في منافذ العاصمة المقدسة في كل من الكعكية، والشميسى القديم، والنوارية، والهدا، وجعرانه، والحسينية، بالإضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية، لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة.

وحث المهندس الغامدي جميع العاملين على مضاعفة الجهود؛ لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة، وسعيها للعمل على توفير كافة الخدمات بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمنًا جهود القائمين على موسم الحج، وتفانيهم وعملهم الدؤوب؛ لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.