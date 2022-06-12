دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، 7 مشاريع مائية وبيئية بتكلفة تجاوزت 111 مليون ريال، كما دشن فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي ومعرض الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، وذلك في مركز الحضاري بمدينة سكاكا، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ورفع أمير الجوف جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات للمواطن، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسهم في دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب أمير الجوف عن أمله أن يسهم المنتدى والمعرض في زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية، في ظل الحراك الاستثماري الذي يشهده القطاع الزراعي في منطقة الجوف للاستفادة مما تتمتع به من مقومات وميزات تنافسية.

من جهته أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المشاريع ستخدم سكاكا، والقريات، وطبرجل، وأبوعجرم، وميقوع، والدعبوسية، مفيداً بأن شركة المياه الوطنية نفذت 5 خزانات بسعة تخزينية بلغت 22.7 ألف متر مكعب، وتمديد خطوط رئيسية وشبكات فرعية بأطوال بلغت 41 كيلو متراً طولياً، وكذلك تنفيذ 332 توصيلة مياه منزلية؛ لخدمة نحو 4.500 مستفيد.

وأضاف المهندس الفضلي أنه تم تنفيذ مشاريع بنحو 26 مليون ريال لإيصال مياه الشرب للمستفيدين في قرية الدعبوسية بمحافظة القريات ومركزي أبوعجرم وميقوع بمحافظة طبرجل، بالإضافة إلى مشروعين بأكثر من 13 مليوناً لدعم الاستدامة البيئية وتنفيذ شبكات فرعية وتوصيلات صرف صحي في مدينة سكاكا ومحافظة القريات.

وبين أن المشاريع شملت حفر وتشغيل 11 بئرًا جوفية في حقل مياه الجوف المركزي و7 آبار في حقل البسيطاء بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال، إلى جانب تنفيذ سد خرساني ثقلي لمجرى السيول بوادي المرير في مدينة سكاكا بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال.