منحت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات المكلفين كليّاً أو جزئياً في غير مدارسهم الأساسية، إجازة أسبوع تبدأ مع نهاية دوام الخميس 24/‏‏ 11/ ‏‏1443هـ في حال بلغ نصابه 16 حصة فأكثر مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله والتنسيق مع مدير المدرسة المكلف بها إذا كان مكلفاً جزئياً بين مدرستين.كما منحت الوزارة، المعلم المُكلف بتدريس تخصص غير تخصصه الأصلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية سواءً في مدرسته الأساسية أو في مدرسة أخرى إجازة أسبوع تبدأ من نهاية دوام الخميس 24/‏‏ 11/‏‏ 1443هـ، إذا بلغ نصابه 16 حصة فأكثر مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله والتنسيق مع مدير المدرسة المكلف بها إذا كان مُكلفاً جزئياً بين مدرستين.وقالت الوزارة، إن الحافز هو خاص فقط بالمعلمين الذين تم تكليفهم بسد عجز الصف الدراسي ولديهم نصاب تدريسي يبلغ 16 حصة فأكثر، ومن قل مجموع نصابه عن 16 حصة فلا يتم منحه الحافز، موضحة أن ذلك الحافز لا يشمل المعلم الذي يقوم بتدريس المواد التي ليس لها معلم مختص ووردت آلية تسديد احتياجها في مصفوفة التخصصات كمادة التفكير الناقد والمهارات الحياتية وبقية المواد الواردة في المصفوفة.