تستقبل وزارة التعليم اليوم «الأحد»، وعبر نظام نور الإلكتروني، طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المقيمين من المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ.وبينت الوزارة، أن التسجيل خاص بالطلاب المقيمين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص بالمملكة، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد للتسجيل في الـ17 من ربيع الأول من العام القادم 1444هـ. واشترطت الوزارة في الراغبين بالتسجيل أن يكون الطالب قد أكمل 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشرة كحد أعلى وحتى تاريخ الميلاد 3/‏‏5/‏‏1438هـ أو قبل ذلك.