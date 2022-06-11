سلمت وزارة الحج والعمرة مخيمات حجاج الداخل في مشعر عرفات للشركات والمؤسسات العاملة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣، وذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي.

وستشرع الشركات في تجهيز هذه المخيمات تزامنًا مع قرب إعلان الوزارة أسماء المرشحين لأداء مناسك الحج لهذا العام من المواطنين والمقيمين الذين انتهوا من التسجيل عبر المسار الإلكتروني الذي خصصته الوزارة وعبر تطبيق اعتمرنا الإلكتروني.

وسينتهي التسجيل في المسار وفي التطبيق اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا لهذا اليوم.

يذكر أن الوزارة خصصت ١٥٠ ألف مقعد لحجاج الداخل في كافة الشركات والمؤسسات العاملة في الموسم.