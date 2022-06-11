التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، في سنغافورة -على هامش قمة الأمن الآسيوي «حوار شانغريلا» في دورتها الـ19- عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنغ خه.

واستعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الدفاعي والعسكري، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرأس الدكتور البياري وفد وزارة الدفاع المُشارك في قمة الأمن الآسيوي «حوار شانغريلا» الـ19، التي انطلقت أعمالها أمس في سنغافورة، بمشاركة عدد من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وكبار المسؤولين الحكوميين والمحللين العسكريين، وصناع القرار في الدوائر الدبلوماسية والأمنية في أكثر من 30 دولة.

وتناقش القمة التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية عدداً من المحاور المهمة؛ من أبرزها الوضع الأمني الإقليمي، وسبل التعاون والتبادل في مجال الدفاع، وتعزيز الشراكات الأمنية في منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.