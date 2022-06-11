أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/11/3 الموافق 2022/6/2، حتى 1443/11/9 الموافق 2022/6/8، عن ضبط 15,209 مخالفين، منهم 9337 مخالفاً لنظام الإقامة، و3996 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1876 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 186 شخصاً، 40% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و11% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 79 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74,729 وافداً مخالفاً، منهم 71,260 رجلاً، و3469 امرأة، في حين تمت إحالة 63,834 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2931 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,315 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.