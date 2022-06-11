أكد مجلس الضمان الصحي أنه يمكن للقادمين إلى السعودية لغرض الزيارة، الحصول على تأمين لغرض إصدار «تأشيرة الزيارة» من خلال زيارة منصة «إنجاز» في موقع وزارة الخارجية.

وكشف أنه عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة بعد انتهائها، يلزم إصدار تأمين جديد يغطي فترة التمديد ليتم ربطه بالجوازات، مفيدا بأن وثيقة تأمين الزائرين تغطي الحالات الطارئة بحد أقصى 100 ألف ريال، وتشمل نفقات الحمل والولادة الطارئة بحد أقصى 5 آلاف ريال خلال مدة الوثيقة.

وشدد مجلس الضمان الصحي على أنه في حال تم إصدار تأمين طبي جديد للزائرين بعد تمديد تأشيرة الزيارة، ووجودهم داخل السعودية، ولم تظهر البيانات بعد الاستعلام من خلال الرابط https://eservices.cchi.gov.sa/Pages/ClientSystem/CheckVisitorsInsurance.aspx، فبالإمكان تقديم شكوى عدم ربط زائر من خلال الرابط: https://samm.cchi.gov.sa/ar/SearchForInsuranceCompanyForVisitors.

من جهته، شدد تطبيق «توكلنا» على أن الحالة الصحية «زائر غير مؤمّن» توضح أن المستفيد زائر من خارج السعودية وليس لديه تأمين فعّال، مضيفا أن «زائر غير مؤمّن» تتم معاملته معاملة غير المُحصَّن.