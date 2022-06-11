كشف مجلس الصحة الخليجي أن الأمراض غير المعدية الرئيسية الأربعة (السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة) كلّفت اقتصاد دول الخليج نحو 50 مليار دولار في عام 2019، أي ما يعادل 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأفاد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، بأن ذلك جاء وفقا لما أظهره أول تقييم اقتصادي للاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست، نفّذه مجلس الصحة الخليجي ومثل السعودية فيه الدكتور شاكر العمري.

وقال الدكتور عسيري: تقدر التكاليف غير المباشرة بمبلغ 20 مليار دولار أو 40% من إجمالي العبء، مؤكدا أن تنفيذ حزم التدخل الأربع النموذجية في دول مجلس التعاون الخليجي الست على مدى 15 عاما سيكلّف 14 مليار دولار، مع عائد استثمار قدره 4.9 دولار لكل دولار مستَثمَر، ومزايا صحية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك 290,000 حالة وفاة مبكرة يتم تجنبها.