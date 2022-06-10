استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مكتبه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، المستشار سليمان محمد سليمان العنبر، الذي قدم أوراق اعتماده مراقبا دائما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة.

وهنأ غوتيريس، المستشار العنبر بمناسبة تعيينه، راجياً له التوفيق والنجاح في مهمات عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومتطلعاً لاستمرار التعاون المشترك بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون.

من جهته، عبر المستشار العنبر عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك.