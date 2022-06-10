أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 932 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 659 حالة ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 776,137 حالة، من بينها 8782 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 99 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 758,188 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9167 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.