يتمتع المعلمون والمعلمات المكلفون كلياً أو جزئياً في غير مدارسهم الأساسية، بإجازة لمدة أسبوع في نهاية العام الدراسي (تبدأ من نهاية دوام الخميس 1443/11/24) إذا بلغ نصاب كل منهم 16 حصة فأكثر، مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله والتنسيق مع مدير المدرسة المكلف بها إذا كان مُكلفاً جزئياً بين مدرستين.

ويُمنح المعلم، المُكلف بتدريس تخصص غير تخصصه الأصلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، سواء في مدرسته الأساسية أو مدرسة أخرى، إجازة لمدة أسبوع في نهاية العام الدراسي (تبدأ من نهاية دوام الخميس 1443/11/24) إذا بلغ نصابه 16 حصة فأكثر مع إلتزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله والتنسيق مع مدير المدرسة المكلف بها إذا كان مُكلفًا جزئيًا بين مدرستين.

وسيكون الحافز خاصا بالمعلمين الذين تم تكليفهم بسد عجز الصف الدراسي ولديهم نصاب تدريسي يبلغ 16 حصة فأكثر، وبالتالي من بلغ مجموع نصابه أقل من 16 حصة فلا يتم منحه الحافز، ولا يشمل المعلم الذي يقوم بتدريس المواد التي ليس لها معلم مختص ووردت آلية تسديد حاجتها في مصفوفة التخصصات، كمادة التفكير الناقد والمهارات الحياتية وبقية المواد الواردة في المصفوفة.