استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يُرافقه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وذلك بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتعديني على مستوى المنطقة، وبحث إمكانية تفعيل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها للمهتمين في هذا الجانب الحيوي للقطاع.

وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه خلال الفترة الماضية، وكذلك مساهمتها الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.

من جهته، ثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، الدعم الذي يحظى به القطاع من أمير المنطقة ونائبه، مؤكداً حرص الوزارة على تحفيز الاستثمارات والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها المدينة المنورة ومحافظاتها.