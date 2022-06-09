رعى أمير منطقة عسير، ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، الحفل الموحد لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي 1442/1443 ه، والبالغ عددهم 4633 متدرباً ومتدربة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية بالمنطقة، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير الدكتور سليمان الحفظي، إلى أن رعاية الأمير تركي بن طلال، يُعد تشريفاً لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وتكريماً لأبنائنا الخريجين والخريجات حيث نلمس اهتمامه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة، مهنئاً جميع الخريجين بمناسبة تخرجهم متمنياً لهم التوفيق لخدمة دينهم ومليكم ووطنهم، مبيناً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حراك مستمر لتطوير جميع برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات، إذ حظيت عسير بمشاريع تقنية ومهنية ضخمة خلال الأعوام الماضية في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وبمتابعة أمير منطقة عسير، وبإشراف مباشر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما بلغ عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً يتدرب فيها أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة، كما تشرف الإدارة على 52 منشآة تدريبية أهلية دربت أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة خلال العام الحالي بينما العمل جار لاستكمال 13 مشروعاً تقنياً ومهنياً بالمنطقة.